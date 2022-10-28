Вашингтон, , 03:56 — REGNUM Руководство компанией Twitter, владеющей одноименной соцсетью, возглавил американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск. Об этом 27 октября сообщил телеканал СNBC.

Илон Маск thierry ehrmann

«Гендиректор Twitter Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско и не вернутся», — уточнил телеканал.

Главой компании Twitter, а также руководителем одноимённой соцсети стал Илон Маск.

Напомним, Маск должен был завершить сделку с Twitter до 28 октября, иначе ему грозило судебное разбирательство. Стоимость компании в рамках сделки составила 44 млрд. долларов.

«Причина, по которой я приобрел Twitter, заключается в том, что для будущего цивилизации важно иметь общую цифровую городскую площадь, где можно обсуждать широкий спектр убеждений в здоровой манере, не прибегая к насилию», — написал Маск накануне, 27 октября, в своём микроблоге в Twitter.

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