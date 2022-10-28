Казань, , 03:52 — REGNUM Арбитраж Татарии 13 декабря 2022 года планирует рассмотреть обоснованность банкротного требования подмосковной компании «Партизан» к ООО «Уруссинский химический завод», передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Банкротный иск от кредитора поступил в суд 21 октября 2022 года, а 27 октября дело приняла судья Абдуллина. В качестве арбитражного управляющего для завода предлагается участник СРО «Возраждение».

Свои требования истец обосновал долгом в размере 280 843 965,8 рубля.

По данным базы «Контур. Фокус», у ООО выручка за 2021 год снизилась на 11% (до 349,9 млн рублей), за 2020 год — на 29%, а за 2021 год компанией получен чистый убыток в размере 11,2 млн рублей.