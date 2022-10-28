Казань, 28 октября 2022, 03:52 — REGNUM Арбитраж Татарии 13 декабря 2022 года планирует рассмотреть обоснованность банкротного требования подмосковной компании «Партизан» к ООО «Уруссинский химический завод», передаёт ИА REGNUM.
Банкротный иск от кредитора поступил в суд 21 октября 2022 года, а 27 октября дело приняла судья Абдуллина. В качестве арбитражного управляющего для завода предлагается участник СРО «Возраждение».
Свои требования истец обосновал долгом в размере 280 843 965,8 рубля.
В ЕГРЮЛ завод фигурирует с 2014 года. Владелец с июня 2022 года — московское ООО «Инвестиционная компания Альвистер» (собственники — Вероника Партнова и Анжелика Пермина). Директор завода — Нафис Шагалиев. На предприятии трудятся порядка 150 человек.
По данным базы «Контур. Фокус», у ООО выручка за 2021 год снизилась на 11% (до 349,9 млн рублей), за 2020 год — на 29%, а за 2021 год компанией получен чистый убыток в размере 11,2 млн рублей.