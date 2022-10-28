Владивосток, , 03:47 — REGNUM Заявления южнокорейских СМИ о якобы готовящемся открытии торгового представительства КНДР в Приморском крае являются конспирологией, заявляет пресс-служба представительства МИД России во Владивостоке.

Флаг КНДР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что издание DailyNK утверждает, что якобы некий высокопоставленный источник в Северной Корее рассказал о подготовке кадров и чиновников для открытия новых торгпредств КНДР во Владивостоке, Санкт-Петербурге и Москве.

«Из того, что Россия и КНДР намереваются-таки возобновить грузовое (и только его) сообщение (но пока сроки сдвигаются) никто секрета не делает. Другой вопрос, что рейтинги на этом не поднимешь. В отличие от конспирологии из уст «высокопоставленного чиновника», — отметили дипломаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин заявил, что торговый оборот между Северной Кореей и Дальним Востоком России полностью прекратился. Он не исключил, что торговля может возобновиться, когда восстановится железнодорожное сообщение между странами.