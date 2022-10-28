Берлин, , 03:44 — REGNUM Немецкие автомобильные компании Volkswagen и Continental объявили о крупных инвестициях в Мексику на общую сумму почти $1 млрд, сообщает агентство Reuters.

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Так, с 2022 по 2025 год Volkswagen планирует инвестировать $763,5 млн в комплекс в штате Пуэбла, где появятся дополнительная линия по выпуску автомобилей с бензиновым двигателем и новый лакокрасочный завод, который будет работать исключительно на ветряной энергии.

Производитель автозапчастей Continental за указанный период времени намерен вложить около 210 млн евро в открытие нового предприятия по выпуску автомобильной электроники в штате Гуанахуато, а также в расширение мощностей завода компонентов для тормозной системы. В компании утверждают, что ее инвестиционный проект создаст более 1500 новых рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября агентство Reuters распространило информацию о том, что немецкие автогиганты сумели обеспечить себя энергией, но мелкие поставщики не справляются с растущими расходами и это угрожает производству автомобилей в предстоящий зимний период.

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