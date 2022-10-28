Москва, 28 октября, 2022, 03:41 — ИА Регнум. Температура воздуха ниже нуля, гололедица и небольшие осадки ожидают жителей Москвы. Об этом 27 октября рассказала журналистам главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки. Осень. Роза

Как уточнила специалист, понижение температуры до +2…-3 градусов ожидается в Москве в ночь на 31 октября. Местами возможна гололедица и небольшие осадки в виде мокрого снега.

При этом Макарова подчеркнула, что в прогнозе Гидрометцентра России указываются осадки, но не мокрый снег, так как количество осадков ожидается небольшое, а температура будет динамично меняться от плюса к минусу и обратно.

Ветер ожидается преимущественно северо-западный, его скорость составит 7-12 м/сек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве ожидаются необычно тёплые выходные дни.