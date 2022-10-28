Эр-Рияд, , 03:19 — REGNUM Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул Азиз бен Салман и глава минэнерго Франции Агнес Паннье-Рунаше провели виртуальную встречу и обсудили ситуацию на рынке нефти в мире, сообщило агентство SPA.

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Участники переговоров заявили о необходимости повышать стабильность на международном нефтяном рынке для обеспечения бесперебойных поставок сырья. Паннье-Рунаше отметил, что Саудовская Аравия продолжает быть надежным партнером и поставщиком сырой нефти во Францию.

Кроме того, они затронули темы использования возобновляемых источников энергии, в том числе водорода, а также мирного применения ядерной энергии в рамках совместного ядерного соглашения Парижа и Эр-Риада.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня власти Франции призвали установить потолок цен на нефть на уровне «стран-производителей», чтобы бороться с ростом стоимости топлива.

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