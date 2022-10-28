Владимир, , 03:22 — REGNUM Во Владимире пакет акций научной компании, работающей в сфере дизелестроения, — АО «Научно-исследовательский конструкторско-технологический институт двигателей» (НИКТИД) выставлен на торги. Реализовать актив, составляющий 100% акций, планируется 16 ноября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Торги Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР

Стартовая цена — 297,782 млн рублей, цена отсечения — 223 336 500 рублей.

В материалах тендера отмечено, что акции АО находятся в собственности ООО «РТ-Капитал». Последнее входит в дивизион госкорпорации «Ростех».

На сайте компании уточняется, что НИКТИД был образован в 1960 году и был на начальном этапе одним из ведущих институтов в области автотракторного двигателестроения.

В карточке тендера отмечено, что институт обслуживает моторные заводы сельхозмашиностроения, а также проводит испытания новых видов моторных масел для двигателей.

В активе предприятия — десять зданий, семь земельных участков, а само юрлицо является безубыточным.

Напомним, ранее «РТ-Капитал» выставило на продажу пакет акций компании «Автоград-Водоканал» из Тольятти, который планируется реализовать за 1,8 млрд рублей.