Красноярск, 28 октября, 2022, 03:12 — ИА Регнум. В пятницу, 28 октября, в Красноярске облачно с прояснениями, небольшой дождь, мокрый снег, температура воздуха +5… +7 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин ИА REGNUM Октябрьский вечер над Красноярском

В 6:55 на Театральной площади было +3 °C.

Ночью с 28 на 29 октября ожидается до −2… +1 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с, при порывах до 13−18 м/с. Давление — 741 (+1) мм рт. ст.

В субботу, 29 октября, в Красноярске до +1… +3 °C, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью — до −3… −1 °C.

В воскресенье, 30 октября, в Красноярске ожидается до −1… +0 °C днём и до −7… −4 °C ночью. Облачно с прояснениями, днём небольшие кратковременные осадки.

По данным Среднесибирского УГМС, 28 октября на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы южного ветра до 15−20 м/с, местами до 22−27 м/с, снег, метель. В Туруханском районе местами ожидаются порывы юго-западного, в центральных районах Красноярского края западного ветра 15−18 м/с, в Хакасии порывы западного ветра 15−20 м/с.

В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах местами гололедица.

28 октября в горных районах Хакасии возможен сход единичных снежных лавин.