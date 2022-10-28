Вашингтон, 28 октября, 2022, 03:08 — ИА Регнум. Поддержку Киеву будут оказывать власти США вне зависимости от результатов выборов в Конгресс. Такое заявление 27 октября сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью канадской телерадиокомпании CBC.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

Как пояснил Блинкен, сейчас в США можно наблюдать сильную поддержку Киева от обеих партий. По мнению госсекретаря США, такая ситуация вряд ли изменится фундаментально по итогам выборов.

Блинкен отметил, что и демократы и республиканцы привержены поддерживать Киев и оказывать военную помощь, поставляя вооружение. Эта поддержка лишь растёт и проявляется как в поддержке Конгресса, так и в поддержке администрации Белого дома. Как указал Блинкен, эти настроения он слышит в ходе своих бесед с представителями обеих партий в Конгрессе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Пентагон утвердил новый пакет военной помощи Киеву на сумму $275 млн.