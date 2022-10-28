Москва, , 03:00 — REGNUM Арбитраж Москвы 23 ноября 2022 года планирует начать рассмотрение иска крупной энергокомпании — ПАО «Т Плюс» к дочернему активу швейцарского концерна Sulzer, свернувшего свой бизнес в России. С ответчика требуют взыскать многомиллионные убытки от недружественных действий, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Исковое заявление было подано 19 октября 2022 года. Сумма в карточке составила 834 019 850,41 рубля, но в материалах суда уже уточнялось, что речь идёт о взыскании убытков «в размере 698 186 764 руб. 81 коп. и 2 242 950,55 евро в рублях по курсу Банка России на дату платежа».

Одновременно с подачей иска заявитель потребовал наложить обеспечительные меры в отношении имущества ответчика — ООО «Зульцер Турбо Сервисес Рус», с которым у истца заключён ряд контрактов. При этом срок завершения контрактов ещё не истёк, но в мае 2022 года Sulzer заявил о том, что «покинет российский рынок», потому есть риск их неисполнения.

Суд наложил обеспечительные меры (арест на денежные средства) в пределах суммы иска. В определении суда уточнялась позиция истца, который назвал действия всех компаний группы Sulzer, включая ответчика, недружественными и добавил, что целенаправленная реализация активов на территории России «может препятствовать восстановлению нарушенных прав истца».

ООО «Зульцер Турбо Сервисес Рус» в ЕГРЮЛ зарегистрировано в 2011 году. Владелец — Sulzer AG. У ООО в активе пять госконтрактов на общую сумму 9,6 млрд рублей. Например, с «Т Плюс» ею в 2020 году был подписан контракт на долгосрочное сервисное обслуживание газотурбинной установки ст. №3 Дзержинской ТЭЦ. Срок действия договора истекает только в декабре 2031 года.