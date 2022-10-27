Вена, 28 октября, 2022, 02:52 — ИА Регнум. Больше специалистов планирует разместить Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на объектах, расположенных на территории б. УССР. Об этом 27 октября сообщил журналистам глава МАГАЭ Рафаэль Гросси.

(сс) Администрация президента России Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Глава МАГАТЭ уточнил, что организация направит больше экспертов на объекты, расположенные на территории б. УССР.

В частности, Гроссии назвал такие объекты, как Чернобыльская АЭС, Хмельницкая АЭС и ЮУАЭС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МАГАТЭ Гросси объявил, что организация направила на территорию бывш. УССР комиссию по проверке сведений о подготовке киевским режимом провокации с использованием «грязной бомбы». Ожидается, что специалисты прибудут в страну в течение ближайших двух дней.