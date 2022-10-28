Вашингтон, , 02:47 — REGNUM Соединённые Штаты не планируют встречу президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии ввиду её очевидной бессодержательности. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен 27 октября заявил в интервью канадскому телеканалу CBS.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

Энтони Блинкен «Если бы было место для содержательной дипломатии, мы бы пошли на это. Но мы такого не видим».

По словам главы Госдепа, для прекращения конфликта на территории б. УССР Москва должна пойти на прямые переговоры с Киевом.

Энтони Блинкен «Если Россия хочет переговоров и серьёзна в этих намерениях, она должна разговаривать с [киевским режимом]».

Посол Индонезии в Москве Хосе Таварес 21 октября заявил, что Джакарта готова организовать встречу Путина с Байденом на полях саммита G20 на Бали. 24 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент России не планирует переговоров с коллегами из США и Франции.

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