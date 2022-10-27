Блинкен: встреча Байдена с Путиным на саммите G20 не планируется
Вашингтон, 28 октября, 2022, 02:47 — ИА Регнум. Соединённые Штаты не планируют встречу президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии ввиду её очевидной бессодержательности. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен 27 октября заявил в интервью канадскому телеканалу CBS.
По словам главы Госдепа, для прекращения конфликта на территории б. УССР Москва должна пойти на прямые переговоры с Киевом.
Посол Индонезии в Москве Хосе Таварес 21 октября заявил, что Джакарта готова организовать встречу Путина с Байденом на полях саммита G20 на Бали. 24 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент России не планирует переговоров с коллегами из США и Франции.
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