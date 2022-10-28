Лондон, , 02:33 — REGNUM Президент России Владимир Путин сделал сигнал Западу в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай», заявив, что переговоры о новом мировом порядке будут проходить с учетом позиции Москвы. Об этом заявил публицист Крис Плезанс на страницах британской газета The Daily Mail.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хотя местами создавалось впечатление, что Путин предлагает оливковую ветвь мира — в частности, он заявил, что Россия «не враг Запада» и лишь отстаивает «право на свободное развитие» — он явственно дал понять, что любые переговоры о «новом порядке» будут проходить на условиях Москвы», — заявил он.

Публицист отметил, что Путин заявил о вхождении мира в самый опасный период со времен Второй мировой войны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия всегда открыта к диалогу. Он добавил, что Москва готова и к переговорам по урегулированию ситуации на территории бывш. УССР.