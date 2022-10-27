Лондон, 28 октября, 2022, 02:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сделал сигнал Западу в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай», заявив, что переговоры о новом мировом порядке будут проходить с учетом позиции Москвы. Об этом заявил публицист Крис Плезанс на страницах британской газета The Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Хотя местами создавалось впечатление, что Путин предлагает оливковую ветвь мира — в частности, он заявил, что Россия «не враг Запада» и лишь отстаивает «право на свободное развитие» — он явственно дал понять, что любые переговоры о «новом порядке» будут проходить на условиях Москвы», — заявил он.

Публицист отметил, что Путин заявил о вхождении мира в самый опасный период со времен Второй мировой войны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия всегда открыта к диалогу. Он добавил, что Москва готова и к переговорам по урегулированию ситуации на территории бывш. УССР.