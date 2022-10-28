Вашингтон, , 02:20 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц намерены провести переговоры с США и указать им на факты недобросовестной конкуренции. Об этом говорится в статье газеты The Politico.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«После публичной ссоры Олаф Шольц и Эммануэль Макрон нашли кое-что общее: растущую тревогу по поводу нечестной конкуренции со стороны США и потенциальную необходимость для Европы нанести ответный удар», — говорится в публикации.

Эксперты издания утверждают, что в ходе переговоров в Париже Макрон с Шольцем обсуждали общие проблемы Германии и Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайская газета «Хуаньцю Шибао» предрекла Евросоюзу серьезные испытания в связи с наступлением зимы. Авторы статьи указывали, что власти ЕС продолжают «плясать под дудку» США, забывая о национальных интересах.