Нижний Новгород, , 02:12 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Нижегородской области задержали 15 местных жителей, подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Мошенники Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР

По версии следствия, злоумышленники разработали схему незаконного получения страховых выплат — они приобретали иномарки и оформляли их на аффилированных лиц, после чего подбирали участки дорог, где отсутствовали камеры видеонаблюдения, и устраивали фиктивное ДТП.

После этого они оформляли европротоколы и обращались за компенсацией в страховые компании, а полученные выплаты распределяли между собой.

Преступная группа инсценировала не менее 35 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых страховым компаниям причинен ущерб в размере около 10 млн рублей.

Против задержанных возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере страхования». Теперь им грозит до пяти лет тюремного заключения и ограничение свободы на срок до одного года.