Киев, 28 октября, 2022, 02:11 — ИА Регнум. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве, Киевской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях б. УССР. Об этом 28 октября сообщили местные власти в своих телеграм-каналах.

Тревога

В Киеве горадминистрация объявила воздушную тревогу и попросила в срочном порядке проследовать в укрытия гражданской защиты.

Аналогичные сообщения о воздушной тревоге опубликовали в своих телеграм-каналах администрация Киевской области, глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким, Полтавской обладминистрации Дмитрий Лунин, Черкасской обладминистрации Игорь Табурц.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что воздушная тревога была объявлена во всех областях на территории б. УССР.