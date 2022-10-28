Вена, , 01:58 — REGNUM Основания говорить о возможной подготовке к очередным ядерным испытаниям КНДР есть у МАГАТЭ. Такое заявление сделал 27 октября журналистам глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Рафаэль Гросси IAEA Imagebank

Как уточнил Гросси, поступающие сигналы указывают на то, что идёт приготовления к ядерным испытаниям.

«Мы отслеживаем ситуацию очень внимательно и надеемся, что этого не произойдёт. Но, к сожалению, показатели указывают на противоположное. Мы видим приготовления», — пояснил глава МАГАТЭ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 76% испытаний, проведенных КНДР с 1984 года, были признаны успешными, это является очевидным признаком прогресса в стремлении Пхеньяна создать передовые системы вооружения.

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