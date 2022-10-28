Палермо, Италия, , 01:51 — REGNUM Пожарный самолет Canadair разбился на одном из склонов действующего вулкана Этна на итальянском острове Сицилия, сообщает газета Corriere della Sera.

Вид на вулкан Этна

После удара произошел взрыв, который вызвал пожар. Два человека, которые были на борту воздушного судна, погибли. Обломки самолета разбросало на сотни метров.

Воздушное судно занималось тушением лесных пожаров недалеко от итальянского города Катания. Катастрофа произошла при его подлете к морю для набора воды. Причины случившегося устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в американском городе Кин (штат Нью-Гемпшир) малогабаритный самолет врезался в жилой дом. Все, кто находился в салоне воздушного судна, погибли.

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