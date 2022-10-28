Минск, 28 октября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В телеграм-канале белорусских силовиков появились кадры задержания и «покаянное» видео главного редактора сети подпольных самиздатовских газет «Вестники». Эти газеты печатали и распространяли оппозиционные активисты. Об этом сообщает издание «Наша нива».

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Задержанный в «покаянном» видео говорит, что работал копирайтером, в 2020 году пытался сотрудничать с прозападными СМИ, потом знакомые предложили ему издавать свою газету, сначала это была газета в Могилëве, затем отдельные «Вестники» для каждой области, и наконец, после начала спецоперации на территории б. УССР, их объединили в «Белорусский вестник».

В конце задержанный говорит на камеру, что считает свою деятельность противозаконной и антихристианской, потому что он подставил других людей.