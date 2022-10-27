Бишкек, 28 октября, 2022, 01:35 — ИА Регнум. Власти Киргизии видят значительный потенциал в межрегиональном сотрудничестве между Туркестанским регионом и Евросоюзом. Об этом заявил президент Садыр Жапаров, выступая на встрече «Центральная Азия — Европейский союз» в столице Казахстана.

Садыр Жапаров

Глава государства акцентировал внимание на транзитном потенциале Туркестана.

«Киргизия как страна, не имеющая выхода к морю, продолжает модернизацию важных транспортных артерий. Намечен крупный проект с участием соседних стран — строительство железнодорожной магистрали Китай — Киргизия — Узбекистан», — сказал он.

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Жапаров отметил, что республика заинтересована в реализации и других крупных инфраструктурных проектов в транспортной сфере, поскольку они будут способствовать развитию межрегионального торгово-экономического сотрудничества.

«С оптимизмом ожидаем итогов исследования со стороны Европейского банка реконструкции и развития устойчивых транспортных соединений между Европой и Центральной Азией», — добавил он.

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Также президент Киргизии затронул тему проектно-программной деятельности Евросоюза, напомнив о том, что Туркестанский регион получает поддержку со стороны ЕС в области прав человека, воды и энергетики, гражданского общества, цифровизации, деловой среды и повышения человеческого потенциала.

«Вместе с этим мы приветствовали бы в регионе передовые европейские технологии, образование и экспертизу. Рассчитываем, что за политическим сближением наших регионов последует рост инфраструктурных проектов и инвестиций», — подытожил Садыр Жапаров.

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