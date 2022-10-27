Киев, 28 октября, 2022, 01:35 — ИА Регнум. Около миллиона жителей Киева остались без электричества. Об этом 27 октября заявил глава киевской энергопоставляющей компании YASNO, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергей Коваленко в своих соцсетях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Света нет

Коваленко уточнил, что в Киеве от энергоснабжения отключены 159 тыс. абонентов, а в течение дня 320 тыс. Это около миллиона жителей Киева, которые, по словам Коваленко, «не могут нормально планировать свой день, нормально работать, это тысячи предприятий, которые теряют возможность работать на нашу экономику».

Также Коваленко указал, что в Киевской области ситуация ещё хуже: более 500 тыс. абонентов были лишены электроэнергии днём, и около 260 тыс. оставались без света вечером.

В пресс-службе компании YASNO отметили, что на данный момент без электроэнергии остаются в городе 258 тыс. человек.

Утром 27 октября представитель киевского режима Кирилл Тимошенко сообщил о повреждении значимого энергетического объекта в центральных областях б. УССР. Из-за этого возник дефицит электроэнергии в Киеве, Киевской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях и было принято решение об ужесточении режима веерных отключений электроэнергии.

Ранее ИА REGNUM сообщало об ограничении электроснабжения, которое было начато на промышленных предприятиях во всех оккупированных преступным режимом Киева областях на территории б. УССР.