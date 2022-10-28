Александр Куликов,
28 октября 2022, 07:52 — REGNUM На полигонах Волгоградской области продолжается подготовка граждан, призванных в рамках частичной мобилизации.
Во время практических занятий мобилизованные военнослужащие отработали огневое поражение мишеней на различных дистанциях. На занятиях выполнялось упражнение контрольных стрельб из автомата и пулемета Калашникова, а также стрельба из ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7.
Боевая стрельба велась как в дневное, так и в вечернее время суток по различным типам мишеней.
Военный полигон в Волгоградской области
Александр Куликов © ИА REGNUM
Занятия на полигоне проходят как в дневное, так и в вечернее время суток
Александр Куликов © ИА REGNUM
Информационный пункт
Александр Куликов © ИА REGNUM
Военная подготовка мобилизованных на полигоне
Александр Куликов © ИА REGNUM
Занятия с мобилизованными проводят опытные инструкторы
Александр Куликов © ИА REGNUM
Автоматы Калашникова
Александр Куликов © ИА REGNUM
Выдача оружия
Александр Куликов © ИА REGNUM
Выдача оружия
Александр Куликов © ИА REGNUM
Отработка контрольных стрельб из окопа
Александр Куликов © ИА REGNUM
Отработка контрольных стрельб из окопа
Александр Куликов © ИА REGNUM
Фортификационное сооружение на военном полигоне
Александр Куликов © ИА REGNUM
Фортификационное сооружение на военном полигоне
Александр Куликов © ИА REGNUM
Отработка контрольных стрельб из окопа
Александр Куликов © ИА REGNUM
Военнослужащий с пулемётом Калашникова
Александр Куликов © ИА REGNUM
Снаряжение магазина пулемёта Калашникова
Александр Куликов © ИА REGNUM
Военная подготовка мобилизованных на полигоне
Александр Куликов © ИА REGNUM
Отработка контрольных стрельб из окопа
Александр Куликов © ИА REGNUM
Гильзы
Александр Куликов © ИА REGNUM
Военная подготовка мобилизованных на полигоне
Александр Куликов © ИА REGNUM
Военная подготовка мобилизованных на полигоне
Александр Куликов © ИА REGNUM
Инструктаж мобилизованных военнослужащих
Александр Куликов © ИА REGNUM
Военная подготовка мобилизованных на полигоне
Александр Куликов © ИА REGNUM
Патроны к автомату Калашникова
Александр Куликов © ИА REGNUM
Военная подготовка мобилизованных на полигоне
Александр Куликов © ИА REGNUM
Противотанковые гранатомёты РПГ-7
Александр Куликов © ИА REGNUM
Стрельба из ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7
Александр Куликов © ИА REGNUM
Отработка стрельбы из ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7
Александр Куликов © ИА REGNUM
Военный полигон в Волгоградской области
Александр Куликов © ИА REGNUM