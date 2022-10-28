28 октября 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Куликов, , 07:52 — REGNUM На полигонах Волгоградской области продолжается подготовка граждан, призванных в рамках частичной мобилизации.

Во время практических занятий мобилизованные военнослужащие отработали огневое поражение мишеней на различных дистанциях. На занятиях выполнялось упражнение контрольных стрельб из автомата и пулемета Калашникова, а также стрельба из ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7.

Боевая стрельба велась как в дневное, так и в вечернее время суток по различным типам мишеней.

Военный полигон в Волгоградской области Александр Куликов © ИА REGNUM

Занятия на полигоне проходят как в дневное, так и в вечернее время суток Александр Куликов © ИА REGNUM

Информационный пункт Александр Куликов © ИА REGNUM

Военная подготовка мобилизованных на полигоне Александр Куликов © ИА REGNUM

Занятия с мобилизованными проводят опытные инструкторы Александр Куликов © ИА REGNUM

Автоматы Калашникова Александр Куликов © ИА REGNUM

Выдача оружия Александр Куликов © ИА REGNUM

Выдача оружия Александр Куликов © ИА REGNUM

Отработка контрольных стрельб из окопа Александр Куликов © ИА REGNUM

Отработка контрольных стрельб из окопа Александр Куликов © ИА REGNUM

Фортификационное сооружение на военном полигоне Александр Куликов © ИА REGNUM

Фортификационное сооружение на военном полигоне Александр Куликов © ИА REGNUM

Отработка контрольных стрельб из окопа Александр Куликов © ИА REGNUM

Военнослужащий с пулемётом Калашникова Александр Куликов © ИА REGNUM

Снаряжение магазина пулемёта Калашникова Александр Куликов © ИА REGNUM

Военная подготовка мобилизованных на полигоне Александр Куликов © ИА REGNUM

Отработка контрольных стрельб из окопа Александр Куликов © ИА REGNUM

Гильзы Александр Куликов © ИА REGNUM

Военная подготовка мобилизованных на полигоне Александр Куликов © ИА REGNUM

Военная подготовка мобилизованных на полигоне Александр Куликов © ИА REGNUM

Инструктаж мобилизованных военнослужащих Александр Куликов © ИА REGNUM

Военная подготовка мобилизованных на полигоне Александр Куликов © ИА REGNUM

Патроны к автомату Калашникова Александр Куликов © ИА REGNUM

Военная подготовка мобилизованных на полигоне Александр Куликов © ИА REGNUM

Противотанковые гранатомёты РПГ-7 Александр Куликов © ИА REGNUM

Стрельба из ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7 Александр Куликов © ИА REGNUM

Отработка стрельбы из ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7 Александр Куликов © ИА REGNUM