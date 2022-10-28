Берн, , 01:29 — REGNUM Комиссия МАГАТЭ по проверки сведений о подготовке киевским режимом провокации с использованием «грязной бомбы» прибудет на территорию бывш. УССР в течение ближайших двух дней, заявил глава агентства Рафаэль Гросси в ходе беседы с журналистами.

МАГАТЭ Iaea.org

«Мы намерены проделать определенную работу, чтобы определить, подвергалось ли ядерное топливо дополнительной обработке», — заявил он.

Гросси подчеркнул, что комиссия прибудет на территорию б. УССР в течение ближайших дней. В частности, эксперты намерены также изучить ситуацию с безопасностью в районе Чернобыльской АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Запад стремится к ядерному инциденту на территории бывш. УССР, чтобы обвинить в нем Россию. Он подчеркнул, что Москва располагает сведениями, где и как киевские нацисты разрабатывают «грязную бомбу».