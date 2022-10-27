Вашингтон, 28 октября, 2022, 01:26 — ИА Регнум. Пентагон утвердил новый пакет военной помощи Киеву на сумму $275 млн, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на свои источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие США

По информации журналистов, об этом будет объявлено в течение суток. В состав дополнительной помощи войдут в основном боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября глава американской компании Raytheon Technologies Грег Хейес заявил, что США передали киевскому режиму два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS.