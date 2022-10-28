Минск, 28 октября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Белорусское правительство прекратило действие двух соглашений с Евросоюзом о финансировании предпринимательства в Белоруссии. Соответствующее постановление № 731 опубликовано 27 октября на Национальном правовом интернет-портале.

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Речь идëт о соглашениях, подписанных в Минске в 2018 и 2020 годах. Общий объем финансирования по ним составлял 33,1 млн евро.

По первому соглашению, рассчитанному на семь лет, ЕС собирался выделить Белоруссии 14,5 млн евро на поддержку предпринимательства и экономического развития. Оно предусматривало гранты на развитие малых и средних предприятий, а также административное управление в госсекторе.

Согласно второй программе, предполагалось выделение Белоруссии 18,6 млн евро на развитие региональных инвестиций, улучшение экономического роста, занятости и конкурентоспособности.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее Белоруссия уже разорвала два международных соглашения с Европейским союзом о финансировании программ в Белоруссии. Одна из них была направлена на расширение контактов и обмена опытом между белорусами и европейцами, вторая — на правовое развитие Белоруссии.