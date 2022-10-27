Нижний Новгород, 28 октября, 2022, 01:21 — ИА Регнум. Оперативный штаб Нижегородской области сформировал специальную комиссию, которая в ближайшее время проверит состояние всех бомбоубежищ, расположенных на территории региона. Об этом сообщили в областном правительстве.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вход в бомбоубежище

В состав комиссии вошли представители местных властей, органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, а также силовых ведомств.

Инвентаризацию защитных сооружений в регионе инициировали из-за введения в регионе уровня базовой готовности.

Отмечается, что поскольку бомбоубежища в Нижегородской области находятся на балансе различных организаций, то спецкомиссия дополнительно проверит, как они выполняют свои обязанности по поддержанию работоспособности объектов гражданской обороны.