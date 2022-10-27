Нью-Йорк, США, 28 октября, 2022, 01:20 — ИА Регнум. Соединенные Штаты отказались отвечать на запрос России предоставить данные о биологической программе Пентагона на территории бывш. УССР, заявил российский постоянный представитель в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Нас сегодня пытаются убедить, что сотрудничества США и [киевского режима] в биологической сфере носит исключительно мирный характер. Но ответьте на простой вопрос: почему с американской стороны его курируют военное ведомство — Пентагон и его многочисленные подрядчики?» — заявил он.

Небензя добавил, что Вашингтон не стал отвечать на этот вопрос. Также дипломат назвал «умилительным» аргумент американского постпреда о том, что подтверждением отсутствия работы над биологическим оружием является отрицание этого факта со стороны ООН. По словам Небензи, Пентагон вряд ли бы стал уведомлять организацию о своих секретных программах.

При этом дипломат подчеркнул, что Россия располагает документами, подтверждающими сотрудничество минобороны США и киевского режима по вопросам разработки биологического оружия. Он добавил, что эти документы были представлены мировому сообществу.