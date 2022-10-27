Нижний Новгород, 28 октября, 2022, 01:19 — ИА Регнум. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о том, когда в регионе закончится частичная мобилизация. Об этом сообщили в Нижегородском правительстве 27 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

По словам чиновника, точная дата пока неизвестна — решение о завершении кампании по мобилизации нижегородцев для участия в специальной военной операции примет Министерство обороны России. Оно же официально сообщит об этом.

При этом глава региона отметил, что призыв жителей Нижегородской области не ограничен определенным сроком и зависит от задач военного ведомства.

Никитин не стал уточнять, насколько уже выполнен план по мобилизации, сославшись на то, что план может изменяться в зависимости от хода комплектования военных частей, которые принимают мобилизованных.

«Мы постоянно находимся в контакте, практически ежедневно проводим комиссию по мобилизации и призыву. В ходе заседаний этой комиссии выполняем все поставленные задачи», — подытожил губернатор.