Белград, , 12:29 — REGNUM Признание независимости Косово со стороны Сербии нужно Западу для того, чтобы отнять у президента России Владимира Путина возможность ссылаться на так называемый косовский прецедент. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 27 октября в Белграде, отвечая на вопросы сербских СМИ.

Александр Вучич

«Конечно, это никому не нравится в нашей стране. Когда Уильям Монтгомери (экс-посол США в Сербии — ИА REGNUM) говорит, что русские сегодня делают на территории [б. УССР] то же самое, что Запад делал с бывшей Югославией, наши прорусские СМИ не хотят об этом вещать, считая, что «наши прекрасные русские никогда не должны быть плохими, как плохой Запад». А прозападные СМИ не хотят об этом вещать, так как «наш добрый Запад никогда не может быть плохим, как плохие русские». Даже в нашей стране вы не можете услышать правду, так как все поддерживают одну из двух сторон. Мало нас имеет только одно отечество — Сербию», — рассказал президент Вучич во время пресс-конференции, которую транслировало новостное агентство «Танюг».

Напомним, что ранее Путин говорил о «косовском прецеденте» как о примере двойных стандартов Запада, подчеркивая при этом, что Россия не признает самопровозглашенную независимость Косово.