Нижний Новгород, , 01:17 — REGNUM Бюджет Нижегородской области профинансирует комплекс мер поддержки семей мобилизованных граждан, заключивших военный социальный контракт. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Частичная мобилизация пресс-служба администрации Оренбурга

Решение о выделении 331,3 млн рублей на эти цели принято по итогам заседания комитета по бюджету и налогам регионального законодательного собрания.

ИА REGNUM напоминает, что жители Нижегородской области, призванные в армию в рамках частичной мобилизации, имеют право заключить военный соцконтракт. Он предусматривает ряд льгот и социальную помощь для их семей: 50% компенсацию за жилищно-коммунальные услуги, бесплатное посещение детских садов, секций и кружков, бесплатное школьное питание, а также ежемесячные выплаты детям и беременным супругам.