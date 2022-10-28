Тбилиси, 28 октября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили выразил восхищение эффективностью реформ в Венгрии, сообщает 27 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Garibashvili.ge Ираклий Гарибашвили и Виктор Орбан

Гарибашвили сказал, что Грузия последовала примеру Венгрии. Премьер-министру Грузии очень понравился стиль правления венгерского премьера Виктора Орбана и принятые им решения, но он не уточнил, какую именно реформу провёл он сам.

«Мы готовы к дальнейшему углублению нашего секторального сотрудничества. Венгрия, особенно под руководством господина Орбана, является очень успешной страной, многие успешные политики и реформы были реализованы правительством Орбана на благо своего народа. Вы поделились успешными реформами вашего правительства, мы много чего переняли от вас, и мы хотели бы ещё больше сблизиться по различным направлениям. Мы видим потенциал не только в торговле и туризме, но и в энергетике», — сказал Гарибашвили.

Напомним, что Гарибашвили прибыл 26 октября в Венгрию с официальным визитом и провёл встречи с главами правительства и парламента страны.