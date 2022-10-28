Абуджа, , 01:06 — REGNUM Вашингтон приказал членам семей американских государственных служащих покинуть нигерийскую столицу Абуджу, сообщается на сайте посольства США в Нигерии.

Нигерия (сс) Heinrich-Böll-Stiftung

В заявлении дипломатического представительства поясняется, что в городе имеется повышенный риск террористических атак.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября власти США и Британии предупредили об угрозе теракта в Абудже. По их информации целями атаки могут стать правительственные здания, религиозные центры и школы.

Читайте ранее в этом сюжете: США и Англия предупредили о возможном теракте в столице Нигерии