Абуджа, 28 октября, 2022, 01:06 — ИА Регнум. Вашингтон приказал членам семей американских государственных служащих покинуть нигерийскую столицу Абуджу, сообщается на сайте посольства США в Нигерии.

(сс) Heinrich-Böll-Stiftung Нигерия

В заявлении дипломатического представительства поясняется, что в городе имеется повышенный риск террористических атак.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября власти США и Британии предупредили об угрозе теракта в Абудже. По их информации, целями атаки могут стать правительственные здания, религиозные центры и школы.