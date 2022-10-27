Грозный, 28 октября, 2022, 01:04 — ИА Регнум. В результате артобстрела погибли 23 чеченских бойца, ранения получили ещё 58 чеченских бойцов в Херсонской области. Об этом сообщил 27 октября глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Как уточнил глава Чечни, одно из чеченских подразделений в начале текущей недели подверглось артобстрелу в Херсонской области. На настоящий момент все спасательные работы на месте завершены, есть окончательный список погибших и раненых. Всего погибли 23 бойца, 58 получили ранения, из них четверо получили тяжёлые травмы, но их жизни ничего не угрожает.

«В первую очередь хочу сказать родным погибших: тезет в эти дни не только в ваших домах, он по всей Чеченской Республике. Мы все глубоко скорбим вместе с вами!» — написал Кадыров.

Глава Чечни обещал всегда заботиться о семьях погибших, которых он назвал братьями. По словам Кадырова, в дальнейшем власти всегда будут заботиться о семьях погибших бойцов, решать все имеющиеся у них вопросы.

«На похороны погибшего в зоне СВО бойца мы выделяем 1 миллион рублей, еще 12 миллионов выплачивает семье государство. Раненые получают три миллиона. Кроме того, для семей погибших мы обеспечиваем паломничество в священную Мекку. Мы в неоплатном долгу перед матерями, которые подарили народу таких сыновей!» — так пишет глава Чечни.

Также Кадыров призвал всех своих земляков не сидеть сложа руки, спокойно наблюдая за событиями, а сражаться за дом, семью и Отечество, поскольку это — долг каждого мужчины. Глава Чечни призвал всех желающих прийти на военную базу в Гудермесе и обучиться навыкам военного дела.