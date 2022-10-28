Белград, , 01:08 — REGNUM Совет национальной безопасности Сербии на заседании 28 октября рассмотрел франко-германскую инициативу по Косово, поддержанную США, и составил ответ на эту инициативу. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 28 октября во время пресс-конференции в Белграде.

Александр Вучич Predsednik.rs

«В течение суток мы отправим этот ответ. Мы готовы продолжить переговоры, но есть вещи, которые мы не можем принять, и с этим мы ознакомили представителей и Франции, и Германии, и США. Я не хотел бы вдаваться в подробности», — отметил Вучич во время обращения к представителям прессы, которое транслировало агентство «Танюг».

Вучич также коснулся роли НАТО в Косово и Метохии. По его словам, роль альянса не в том, чтобы его военные в составе международной миротворческой миссии в Косово и Метохии боролись против сербского населения на севере края, которое поднимает голос против несправедливости и нарушения международного правопорядка.

«Единственная сторона, соблюдающая международный правопорядок и резолюцию ООН — это сербы в Косово и Метохии и сербское государство. Поэтому я напоминаю, что в резолюции 1244 СБ ООН, в статье 4 параграфе 2 говорится, что после ухода сербских сил безопасности определенному количеству сербских военных и полицейских будет разрешено вернуться в Косово, чтобы выполнять свои функции в соответствии с дополнением №2. Так как все ссылаются на хартию ООН и на резолюцию 1244, я спрашиваю — когда НАТО поступит в соответствии с хартией ООН и разрешит представителями сербской армии и полиции вернуться в Косово?» — заявил Вучич.

Напомним, что албанские сепаратисты в Косово намерены запретить сербскому населению на севере края с 1 ноября использовать автомобильные номера, выданные Республикой Сербией. По словам Вучича, Приштина намерена разрешить владельцам автомобилей с сербскими номерами выезд с территории Косово, но запретить въезд.