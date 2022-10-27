Нью-Йорк, США, 28 октября, 2022, 00:52 — ИА Регнум. Правление предыдущего президента США Дональда Трампа якобы завершилось тем, что экономика Соединенных Штатах была «в руинах», заявил действующий глава Белого дома Джо Байден 27 октября в ходе выступления в штате Нью-Йорк.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По словам американского лидера, он принял страну от своего предшественника с худшим за длительное время показателем безработицы — 16,4%. Байден также отметил, что в начале его президентства в США «закрывались бизнесы».

Кроме того, «рекордное количество американцев стали миллиардерами». Президент США утверждает, что в настоящее время в стране «ситуация стала гораздо лучше». Байден добавил, что уровень безработицы достиг 3,5% и в государстве снижается стоимость бензина.

Как передавало ИА REGNUM, в начале апреля Дональд Трамп заявил, что Джо Байден на посту президента принес много вреда экономике США и страна находится «на пороге экономического кошмара».