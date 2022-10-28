Вашингтон, , 00:51 — REGNUM Соединенные Штаты намерены усилить контроль за поставляемым киевскому режиму оружием, чтобы не допустить его попадания на черный рынок. Об этом говорится в официальном заявлении Госдепа США, сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Различные криминальные и негосударственные субъекты могут попытаться приобрести оружие из источников на [территории бывш. УССР]», — рассказали в Госдепартаменте США.

Теперь Вашингтон намерен усилить мониторинг использования западного оружия на территории б. УССР. Для этого США предлагают увеличить число силовиков на территории, подконтрольной киевскому режиму, а также в соседних государствах, чтобы отслеживать информацию о перемещениях оружия. Также Вашингтон планирует направить подразделения по разминированию, которые будут ликвидировать использованное или брошенное оружие.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что общий объем продажи поставленных Киеву вооружений на черном рынке составляет около $1 млрд. По ее словам, западные вооружения начали попадать террористам и преступным группировкам на Ближнем Востоке, в Центральной Африке и Юго-Восточной Азии.