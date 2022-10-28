Ижевск, , 00:35 — REGNUM Сотрудниками полиции были найдены и задержаны подозреваемые в серии краж автомобилей в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии. Ими оказались двое жителей Устиновского района, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Один из угнанных автомобилей пресс-служба управления МВД по Удмуртии

Подозреваемые обвиняются в причастности к пяти кражам отечественных автомобилей марок ВАЗ и «Москвич». Злоумышленники выбирали машины без сигнализации, проникали внутрь салона, с помощью подручных средств заводили транспортное средство и угоняли для разбора по частям. Общий ущерб составил 300 тыс. рублей.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Задержанных водворили в изолятор временного содержания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудниками ДПС на одной из улиц Ижевска был задержан нетрезвый водитель. Было установлено, что водителем является 35-летний владелец автомойки, находившейся недалеко от места задержания. Выпив на рабочем месте, мужчина решил съездить за дополнительной порцией алкоголя. Для этого он взял автомобиль, оставленный клиентом на ночь на автомойке.

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