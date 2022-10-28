Вашингтон, , 00:30 — REGNUM Предложение к президенту России Владимиру Путину провести мирные переговоры с Владимиром Зеленским направил член палаты представителей Конгресса США Пол Гозар. Письмо было опубликовано конгрессменом 27 октября на его официальном сайте.

Переговоры

«Дорогой президент Путин и президент Зеленский, пишу вам обоим или вашим представителям, чтобы пригласить на мирные переговоры в Феникс, штат Аризона», — сказано в письме.

Как поясняет конгрессмен, он не является дипломатом, но видел много смертей и разрушений в странах обеих лидеров, к которым он обратился, и на фоне недостатка попыток мирного урегулирования у него возникло чувство необходимости действовать самому.

Гозар уточнил, что обладает мандатом миротворческой миссии ООН и рассчитывает на поддержку своих усилий по урегулированию конфликта у этой всемирной организации.

«Я приглашаю вас в Феникс, штата Аризона, где мы можем начать диалог по деэскалации ядерной напряженности, прекратить войну и завершить смерти и разрушения, захватившие ваши страны», — написал конгрессмен, представляющий в Конгрессе один из избирательных округов штата Аризона.

По мнению Гозара, расположение штата весьма удачно, так как оба лидера окажутся на достаточной дистанции как от самого центра конфликта, так и от институтов, призывающих к его дальнейшей эскалации. Это, по словам конгрессмена, сыграет положительную роль в продуктивности мирных переговоров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам российского лидера Путина, Россия всегда открыта для переговоров по урегулированию на территории бывшей УССР, но киевский режим на него не настроен.

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