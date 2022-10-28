Дамаск, , 00:29 — REGNUM Истребители ВВС Израиля F-16 в ночь на 27 октября выпустили восемь крылатых ракет по объектам на окраине сирийской столицы Дамаска, заявил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

ВВС Израиля Iaf.org.il

В атаке участвовало четыре таких самолета. Они подлетели со стороны Голанских высот и ударили по северной и юго-западной окраине города.

Средствам ПВО Сирии удалось уничтожить четыре ракеты. В результате нападения пострадал один сирийский военнослужащий.

Как передавало ИА REGNUM, 22 октября системы ПВО Сирии уничтожили две крылатых ракеты и четыре управляемых бомбы, выпущенные Израилем по аэропортам Дамаск и Димас.

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