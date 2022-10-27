Ижевск, 28 октября, 2022, 00:26 — ИА Регнум. Министерство спорта России выделит субсидию на строительство Дворца единоборств в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Удмуртии.

Yarregion.ru Фестиваль единоборств

Проект Дворца единоборств является одним из 24 проектов от регионов, прошедших обор в федеральном ведомстве. Планируется, что объект будет расположен по адресу Молодежная, 3 в Ижевске. В здании нового клмплекса на 10 тыс. квадратных метров смогут разместиться залы для всех видов единоборств, тренажёрный зал, раздевалки, душевые и даже мини-гостиница на восемь номеров для спортсменов.

В рамках проекта федерального бюджета на строительство выделено 572 млн рублей. Работы планируется начать весной 2023 года, а завершить весной 2025 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в субъектах РФ началась реализация проекта по строительству модульных спортзалов. За три года планируется построить 84 по всей стране.

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