Тбилиси, 28 октября, 2022, 00:57 — ИА Регнум. Специальная следственная служба Грузии задержала пять человек за нарушение тайны частной жизни и незаконное получение личной переписки, сообщает 27 октября sis. gov. ge.

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Согласно расследованию, проведенному службой, было установлено, что обвиняемые хранили фотографии, видеозаписи, интимную и личную переписку потерпевших, размещали их в социальной сети, отправляли родственникам и близким потерпевших по мобильному телефону, а в некоторых случаях использовали упомянутые видео и фотоматериалы как инструмент для шантажа.

Напомним, что с 1 марта 2022 года, кроме расследования должностных преступлений, Специальная следственная служба также занимается раскрытием преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Грузии о нарушении неприкосновенности информации о частной жизни, персональных данных, тайны личной переписки.