Москва, , 09:03 — REGNUM Заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев («Единая Россия») считает, что своим выступлением на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин еще раз продемонстрировал международному сообществу, что он — самый адекватный политик современности. Потому что с диагнозом, который он дает согласны все, находящиеся в здравом уме.

Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай», 27.10.2022 Kremlin.ru

Об этом депутат рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Нас ждет очень непростое десятилетие, может быть, даже самое сложное в истории человечества, потому что кризисы бывали всегда, но когда у многих стран есть ядерное оружие, и есть угроза взаимного уничтожения. Что говорится, дно опустилось. Раньше люди в своих агрессивных действиях тоже могли дойти о дна, но дно было таким, что в живых то кто-то оставался. А сейчас дно такое, что это совсем нулевая отметка. К ней нельзя двигаться, а мы двигаемся к ней. И Владимир Путин совершенно правильно говорит, что нужно найти конструктивные шаги. Не идеальные, потому что идеальных нет, всегда кому-то будет что-то не нравится. Но надо остановить это свободное падение, за что-то зацепиться и начать строить какие-то мосты. И Россия к этому открыта, готова», — отметил политолог.

«Но мы видим, что наши западные контрагенты, прежде всего, англосаксы, занимаются по сути дела разрушением мирового порядка и правил. Потому что они хоть много говорят о правилах, сами никаких правил не соблюдают. В экономике нарушают режим свободной торговли бесконечными правилами, ВТО практически разрушена. Они воруют золотовалютные резервы, и не только у России, и у других стран они тоже постоянно воровали и замораживали. Что это такое? Взрывают нитки газопроводов, тем самым нарушая энергетическую безопасность целой части света, такой, как Европа. Спокойно вмешиваются во внутреннюю политику других стран и разрушают другие государства, и мало того, что они это делают, но они еще и хвастаются тем, что нарушают правила и совершают международные преступления. Это просто плевки в международное сообщество. Они навязывают международному сообществу единый неолиберальный стандарт, все эту «гомосятину», которая противоречит ценностям большинства стран мира, какие бы традиционные ценности это не были. Они разнообразны, Перу — не Вьетнам, а Вьетнам или Тибет — не Швеция. Все разные, но везде есть понятия о семье, о нравственности, о культе предков, о почтении к старшим, какие-то иерархии. Они же разрушают абсолютно все», — продолжил депутат Госдумы.