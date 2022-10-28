Москва, 28 октября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев («Единая Россия») считает, что своим выступлением на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин еще раз продемонстрировал международному сообществу, что он — самый адекватный политик современности. Потому что с диагнозом, который он дает, согласны все, находящиеся в здравом уме.

Kremlin.ru Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай», 27.10.2022

Об этом депутат рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Нас ждет очень непростое десятилетие, может быть, даже самое сложное в истории человечества, потому что кризисы бывали всегда, но когда у многих стран есть ядерное оружие, и есть угроза взаимного уничтожения. Что говорить, дно опустилось. Раньше люди в своих агрессивных действиях тоже могли дойти о дна, но дно было таким, что в живых-то кто-то оставался. А сейчас дно такое, что это совсем нулевая отметка. К ней нельзя двигаться, а мы двигаемся к ней. И Владимир Путин совершенно правильно говорит, что нужно найти конструктивные шаги. Не идеальные, потому что идеальных нет, всегда кому-то будет что-то не нравиться. Но надо остановить это свободное падение, за что-то зацепиться и начать строить какие-то мосты. И Россия к этому открыта, готова», — отметил политолог.

«Но мы видим, что наши западные контрагенты, прежде всего англосаксы, занимаются по сути дела разрушением мирового порядка и правил. Потому что они, хоть много говорят о правилах, сами никаких правил не соблюдают. В экономике нарушают режим свободной торговли бесконечными правилами, ВТО практически разрушена. Они воруют золотовалютные резервы, и не только у России, и у других стран они тоже постоянно воровали и замораживали. Что это такое? Взрывают нитки газопроводов, тем самым нарушая энергетическую безопасность целой части света, такой, как Европа. Спокойно вмешиваются во внутреннюю политику других стран и разрушают другие государства, и мало того, что они это делают, но они еще и хвастаются тем, что нарушают правила и совершают международные преступления. Это просто плевки в международное сообщество. Они навязывают международному сообществу единый неолиберальный стандарт, все эту «гомосятину», которая противоречит ценностям большинства стран мира, какие бы традиционные ценности это ни были. Они разнообразны, Перу — не Вьетнам, а Вьетнам или Тибет — не Швеция. Все разные, но везде есть понятия о семье, о нравственности, о культе предков, о почтении к старшим, какие-то иерархии. Они же разрушают абсолютно всё», — продолжил депутат Госдумы.

«Нашим западным «товарищам» пора остановиться в своем безумии, в хаотизации мира. Потому что те, кто «сеет ветер, пожнет бурю», как сказал сегодня президент. И эта буря ударит по ним самим. Потому что они не смогут разрушить ни все традиционные мировые ценности, ни даже отдельные. Они не отменят Чайковского, Пушкина и Достоевского. Они заявили, что собрались их отменять, но, как сказал президент, кончится всё «отменой тех, кто хотел отменить», — завершил свой комментарий Олег Матвейчев.