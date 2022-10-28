Батуми, Грузия, , 00:42 — REGNUM В результате прошедшего в Батуми чрезвычайно сильного дождя в городе были затоплены несколько улиц, сообщает 27 октября грузинский телеканал «Ачара».

Особые проблемы возникли в так называемом «Болотном поселении», где было осложнено движение автомобилей и пешеходов. На некоторых улицах были затоплены дворы и первые этажи нескольких домов. Пострадавшие жители говорят, что в их квартирах были испорчена мебель и бытовая техника.

Мэр Батуми Арчил Чиковани вместе с работниками экстренных служб выехал на места затопления. По его словам, мобильные группы сотрудников батумского водоканала проводят работы по очистке дренажных колодцев и каналов и соответствующие аварийные мероприятия. Для своевременного оттока воды открыты все дренажные каналы, выходящие в море.

В настоящий момент в мэрию города подано около 20 заявок от пострадавших семей об оказании им помощи.