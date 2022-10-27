Саранск, 28 октября, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Мордовия отправила очередную партию гуманитарной помощи для военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики в своем telegram-канале.

Оmskportal.ru Гуманитарная помощь

В состав груза, который был собран по заявкам воинов, вошло всё самое необходимое: бензогенераторы, больше тысячи спальных мешков, теплые вещи, продукты питания, медикаменты и многое другое.

Груз был доставлен на передовую и в части, где мобилизованные из Мордовии проходят боевое слаживание.

«Вся республика сейчас помогает нашим бойцам, огромное спасибо за поддержку. Каждое обращение, которое получили, поручил незамедлительно отработать. Просили о поддержке семей, родных. Для каждого все, что возможно, сделаем», — заверил глава республики Артем Здунов.

Это уже четвертый гуманитарный груз, который предназначен для военнослужащих республики.

Как сообщало ИА REGNUM, сумма пожертвований жителей и предприятий Мордовии, которые предназначены для закупки экипировки для мобилизованных, достигла 30 млн рублей. Сбор средств был открыт в начале октября в Мордовском республиканском отделении Российского Фонда мира.