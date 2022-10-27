Будапешт, 27 октября, 2022, 23:59 — ИА Регнум. 27 октября в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Гроупама Арена» футбольный клуб «Ференцварош» в матче 5-го тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2022/23 сыграл вничью с «Монако». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

Футбольный клуб «Монако»

Первый мяч на 31-й минуте встречи забил 32-летний французский центрфорвард Виссам Бен-Йеддер после передачи Акселя Дисаси. На 82-й минуте хавбек хозяев Кристоффер Закариассен восстановил равновесие в счете.

Составы команд:

«Ференцварош»: Дибус, Ммаэ, Ботка, Паска (Нгуен, 65’), Уинго, Гояк (Маркиньос, 46’), Закариассен, Вексей (Бешич, 56’), Траоре, Лэйду, Ммаэ.

Главный тренер: Станислав Черчесов.

«Монако»: Нюбель, Марипан, Вандерсон (Диатта, 41’), Бадьяшиль, Дисаси, Энрике, Камара, Головин, Фофана (Лукас, 83’), Бен-Йеддер, Фолланд (Эмболо, 83’).

Главный тренер: Филипп Клеман.

На данный момент «Ференцварош» с тремя победами и десятью набранными очками занимает чистое первое место в турнирной таблице группы H. «Монако», набрав семь очков, остался на второй позиции.