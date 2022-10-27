Йошкар-Ола, , 23:53 — REGNUM По итогам января-сентября текущего года объем промышленного производства в Марий Эл снизился на 13,2% по сравнению с показателем аналогичного периода 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Маристата, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На производстве Евгений Самарин © ИА REGNUM

Только по итогам сентября падение составило 21,2% при сравнении с данными за сентябрь прошлого года.

В течение девяти месяцев падение производства наблюдается в сфере водоснабжения, водоотведения, а также обращения с отходами — на 26,5% (в сентябре снижение составило 41,4%), в сфере обрабатывающих производств — на 13,2% (- 20,9%), в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром – на 6,7% (- 29%). Рост наблюдается только в сфере добычи полезных ископаемых – на 18,4%, в сентябре добыча выросла на 27,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, объём промышленного производства в России в сентябре вырос на 0,5% по сравнению с августом, а снижение показателя в годовом выражении ускорилось до 3,1% с 0,1% в предыдущем месяце. В целом за январь–сентябрь 2022 года промышленное производство в стране выросло на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.